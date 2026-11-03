Bosch passe mit der Neuaufstellung die Organisation und Prozesse «noch besser auf die speziellen und sehr dynamischen Kunden- und Marktanforderungen der Halbleiterindustrie an», hiess es laut Mitteilung. Am Wachstum der Halbleiterindustrie wolle Bosch partizipieren. Bis 2030 plane Bosch einen jährlichen Umsatz mit Halbleitern von fünf Milliarden Euro. Entsprechend nehme man sich jährlich ein prozentuales Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich vor, sagte Erik Rein, der bei Bosch für das Halbleitergeschäft verantwortlich ist, auf Nachfrage.