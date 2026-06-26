Hartung führt Bosch seit Anfang 2022. Der promovierte Maschinenbauer begann seine Karriere bei Bosch 2004 bei der Hausgeräte-Tochter BSH. Mit der Berufung zum Chef der Autozuliefer-Sparte 2019 war der Weg ​des ​Dortmunders an die Spitze vorgezeichnet. Als Konzernchef meisterte ⁠Hartung eine Krise nach der anderen: Corona-Pandemie und Chip-Mangel, der unerwartet ​langsame Hochlauf der Elektromobilität ⁠und die kostspielige US-Zollpolitik, mit der die Autoindustrie - die wichtigsten Kunden von Bosch - in die Krise ‌schlitterte. Das alles führte zu einem massiven Personalabbau. Hartung gehe aus persönlichen Gründen, sagte eine Bosch-Sprecherin. Aus seiner Sicht sei es der richtige Zeitpunkt. «Es waren sehr intensive Jahre.» Hartung ‌wolle sich nun gesellschaftlich und als Unternehmer engagieren.