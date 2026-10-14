Das Wachstumstempo hat sich damit im dritten Quartal gegenüber dem zweiten (+9,7 Prozent) noch einmal beschleunigt. Das Unternehmen bezeichnet denn auch die Entwicklung als insgesamt «erfreulich». Die Nachfragedynamik sei breit abgestützt gewesen. Gute Impulse seien weiterhin aus den Wachstumsindustrien sowie aus der starken Nachfrage in den Bereichen Data Center Ecosystem und Halbleiterindustrie gekommen.