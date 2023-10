So setzten denn alle drei Marktregionen weniger um als im entsprechenden Vorjahresquartal, wobei die Umrechnung in Franken am stärksten in Asien und Amerika durchschlug. In Lokalwährungen lag das Minus in Europa bei 8,9 Prozent, in Amerika bei 7,9 Prozent und in Asien bei 13,5 Prozent.