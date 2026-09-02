Ian Tyler solle ab sofort die Funktion des Verwaltungsratchefs von BP übernehmen, teilte der Öl- und Gasmulti am Mittwoch mit. Vorangegangen sei eine intensive Suche, bei der sowohl interne als auch externe Kandidaten für den Posten in Augenschein genommen worden seien, hiess es vom Konzern weiter. Die Aktie zog vorbörslich an.