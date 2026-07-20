Der britische Energiekonzern BP verkauft sein österreichisches Tankstellen- und Ladesäulennetz an das Schweizer Unternehmen Volenergy. Die Vereinbarung umfasse 250 BP-Tankstellen sowie die Infrastruktur für das Laden von Elektroautos, teilte BP am Montag mit. Der Abschluss der Transaktion werde für Ende 2026 erwartet. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Verkauf von 100 Prozent der Anteile an der BP Retail Austria GmbH stehe noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Zudem trenne sich BP von seinen Anteilen an drei Gemeinschaftsunternehmen.
Mit dem Schritt treibt BP die Vereinfachung seines Portfolios voran. Der Konzern will Kosten senken und sich wieder stärker auf Investitionen in das Öl- und Gasgeschäft konzentrieren. Zuvor hatte sich BP bereits von seinem Tankstellengeschäft in den Niederlanden, der Türkei und der Schweiz getrennt. Käufer des Schweizer Netzes war damals ebenfalls Volenergy. Das zur Volare Group gehörende Unternehmen betreibt mit mehr als 730 Standorten das grösste Tankstellennetz in der Schweiz.
(Reuters)