Der britische Energiekonzern BP verkauft sein österreichisches Tankstellen- und Ladesäulennetz an das ‌Schweizer ⁠Unternehmen Volenergy. Die Vereinbarung umfasse 250 BP-Tankstellen sowie ⁠die Infrastruktur für das Laden von Elektroautos, teilte BP ‌am Montag mit. Der Abschluss der ‌Transaktion werde für ​Ende 2026 erwartet. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Verkauf von 100 Prozent der Anteile an der BP Retail Austria GmbH ‌stehe noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Zudem trenne sich BP von seinen Anteilen an drei ​Gemeinschaftsunternehmen.