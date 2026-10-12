Auch der Leiter der Gruppe Coopérative U, Dominique Schelcher, bestätigte auf X eine Attacke, die Kühlanlagen in mehreren Geschäften betreffe. Er nannte sie «beispiellos» und «inakzeptabel». Medienberichten zufolge sollen weitere Ketten betroffen sein. Wie der Sprecher von Les Mousquetaires weiter sagte, richtete sich der Angriff gegen einen dänischen Software-Dienstleister, mit dem verschiedene Lebensmittelhändler arbeiten.