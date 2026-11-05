Die meisten der von ‌der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen hatten diese Entscheidung erwartet. Die Währungshüter ​strichen einen Hinweis ​auf mögliche ​künftige Zinssenkungen und verwiesen zugleich ‌auf eine «stärker ausgeprägte Verlangsamung der heimischen Wirtschaftsaktivität». Die schwierigen Aussichten ​erforderten «Besonnenheit ​und Vorsicht» in ⁠der Geldpolitik, hiess ​es in ⁠der Erklärung weiter.