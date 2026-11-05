Angesichts einer sich verschlechternden Inflationsprognose hat die brasilianische Zentralbank am Mittwoch ihren Zinssenkungszyklus beendet und den Leitzins beibehalten. Der geldpolitische Ausschuss (Copom) beschloss einstimmig, den Leitzins Selic bei 13,75 Prozent zu belassen.
Die meisten der von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen hatten diese Entscheidung erwartet. Die Währungshüter strichen einen Hinweis auf mögliche künftige Zinssenkungen und verwiesen zugleich auf eine «stärker ausgeprägte Verlangsamung der heimischen Wirtschaftsaktivität». Die schwierigen Aussichten erforderten «Besonnenheit und Vorsicht» in der Geldpolitik, hiess es in der Erklärung weiter.
(Reuters)