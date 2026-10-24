Die Polizei müsse zunächst Spuren sichern, weshalb man das Geschäft noch nicht habe betreten dürfen. «Wir sind versichert und verfügen über die nötigen Mittel. Für kleine Händler ist das dramatisch», sagte Kern in dem am Samstag publizierten Gespräch. «Glücklicherweise passierten die Ausschreitungen nachts, sodass keine Mitarbeitenden im Geschäft waren und körperlich niemand zu Schaden kam.»