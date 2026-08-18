Der britische Premierminister Andy Burnham kommentierte am Rande eines Termins am Dienstag, Grossbritannien tue genau das, was es schon vor langer Zeit angekündigt habe - «die Ukraine zu hundert Prozent in diesem illegalen Krieg von Wladimir Putin zu unterstützen». Sein Land helfe der Ukraine, sich selbst zu verteidigen. Diese Position habe Grossbritannien während des ganzen Konflikts vertreten. «Wir sind keine Schönwetterfreunde. Wir werden in der Stunde der Not an der Seite der Ukraine stehen - und daran wird sich nichts ändern.» Kiew wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit Hilfe westlicher Waffenlieferungen gegen den russischen Angriffskrieg.