Die Konsumentenpreise legten im September im Jahresvergleich um 3,5 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2025. Im Vormonat hatte die Jahresrate 3,1 Prozent betragen und im Juli 2,9 Prozent. Analysten hatten einen weiteren Anstieg der Teuerung erwartet, waren aber im Schnitt nur von einer Jahresrate von 3,4 Prozent ausgegangen. Angetrieben wurde die Inflation vor allem durch einen Anstieg der Kosten für Treibstoffe, wie es in der Mitteilung heisst.