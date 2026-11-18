Die hohen Energiepreise haben die Inflation in Grossbritannien im Oktober auf den höchsten Stand seit einem Jahr getrieben. Die ‌Teuerungsrate stieg ⁠im vergangenen Monat auf 3,6 Prozent, nach 3,5 Prozent im September, wie ⁠am Mittwoch veröffentlichte offizielle Zahlen zeigen. Das Ziel der Bank of England (BoE) von 2,0 ‌Prozent liegt damit bereits recht weit entfernt. Sie hatte ‌Anfang des Monats auf den starken ​Preisauftrieb reagiert und erstmals seit drei Jahren die Zinsen angehoben - auf das aktuelle Niveau von 4,00 Prozent.