«Unternehmen sollten die Möglichkeit haben, die für ‌sie am besten geeigneten Produkte auszuwählen, Anbieter nach Belieben zu wechseln und Dienstleistungen verschiedener Provider zu kombinieren», sagte CMA-Chefin Sarah Cardell. ​Microsoft betonte dagegen, dass alle Produkte so ​gestaltet seien, dass sie zusammen mit ​Diensten von Mitbewerbern genutzt werden könnten. Die endgültige Entscheidung über eine ‌verschärfte Regulierung in Grossbritannien soll im Februar fallen.