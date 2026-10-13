Geheimdienstchef McCallum sagte, er könne sich wegen der laufenden Ermittlungen nicht zu dem Vorfall in Fairford äussern. Es habe in diesem Jahr ‌jedoch eine deutliche Verlagerung der «iranischen Ambitionen auf härtere Ziele wie Militärstandorte» gegeben. Der Vorfall auf dem RAF-Flugplatz Fairford sei kein Einzelfall. «Es gab bereits andere Beispiele, nicht ​nur in Grossbritannien, sondern weltweit.»