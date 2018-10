Zumindest in Europa sind seit wenigen Monaten günstigere Nachahmerpräparate für das Brustkrebsmedikament Herceptin erhältlich. Ob und in was für einem Ausmass sich diese Präparate bei Roche in den Herceptin-Umsatz gefressen haben, dürften die Quartalsumsatzzahlen vom kommenden Mittwoch zeigen.

Am frühen Montagmorgen wartet der Pharma- und Diagnostikkonzern aus Basel allerdings mit vielversprechenden Studienergebnissen zum Herceptin-Nachfolger Kadcyla auf. Bei Patienten mit frühem HER2-positivem Brustkrebs, die zuvor bereits eine Strahlen- und/oder Chemotherapie erhalten haben, zeigt sich Kadcyla wirksamer als Herceptin. Das ist für Roche insofern von Bedeutung, als dass sich Kadcyla nun kommerziell von Herceptin differenzieren lässt.

Folglich weiss sich der Genussschein von Roche im vorbörslichen Handel von Julius Bär in einem eher schwachen Gesamtmarkt zu behaupten. Während der Swiss Market Index (SMI) zur Stunde 0,3 Prozent verliert, notiert der Genussschein gegenüber Freitag nahezu unverändert bei 235,60 Franken.

Analysten begrüssen die Studienergebnisse mit dem Verweis, dass Roche angesichts des bereits verlorenen Patentschutzes mit Herceptin in Europa und Japan und dem drohenden Patentablauf in den USA dringend auf ein potentes Nachfolgepräparat angewiesen sei. Wie im hiesigen Berufshandel ergänzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sich Kadcyla auch bei anderen Brustkrebsformen als überlegen erweist.

Wie stark hat Herceptin im dritten Quartal gelitten?

Wie sich Herceptin im dritten Quartal verkauft hat, darüber gehen die Analystenmeinungen weit auseinander. Der für die Bank Vontobel tätige Experte beispielsweise rechnet in Europa im Vergleich zum Vorjahr mit einem Umsatzrückgang um 23 Prozent. Sein Berufskollege bei J.P. Morgan geht sogar von um 35 Prozent tieferen Herceptin-Umsätzen aus.

Bei Baader-Helvea schlägt man hingegen versöhnliche Töne an und glaubt, dass die Umsatzerosion beim Brustkrebsmedikament nicht mehr als 25 Prozent betragen habe. Damit würde sich der Umsatzrückgang im Rahmen der von Roche zuvor gemachten Aussagen bewegen.