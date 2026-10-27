Auftragseingang und Umsatz schrumpften in den ersten neun Monaten 2026 nur noch leicht. Von Januar bis Ende September fiel der Umsatz um 2,8 Prozent auf 2,10 Milliarden Franken, wie der Hersteller von Landmaschinen, Gemeindefahrzeugen oder Anlagen zur Herstellung von Säften am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Dabei schlug der starke Franken zu Buche. Währungsbereinigt wäre der Umsatz lediglich um 1,1 Prozent gesunken. An den Zielen für das Gesamtjahr hält Bucher fest.