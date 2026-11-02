Die Wahl zu dem weitgehend repräsentativen Amt fand vor dem Hintergrund von Drohnenangriffen vor der bulgarischen Küste statt. Dort waren ​in den vergangenen Wochen Behördenangaben zufolge mindestens sechs Handelsschiffe ​von Drohnen attackiert worden. Dies schürte ​Sorgen in dem EU- und Nato-Land vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs. Die ‌Ukraine macht Russland für die Angriffe verantwortlich. Auch der bulgarische Regierungschef Radew erklärte, die Attacken schienen für Russland von Vorteil zu sein. Moskau ​wies ​eine Verantwortung jedoch zurück. ⁠Beide Präsidentschaftskandidaten hatten die Angriffe verurteilt und ein ​diplomatisches Ende des Krieges ⁠gefordert.