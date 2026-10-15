Die nun angezapften Pflichtlager für Flugpetrol sind ein wichtiges Instrument der wirtschaftlichen Landesversorgung. Die Schweiz ist als Binnenland bei vielen lebenswichtigen Gütern auf Importe angewiesen. Kommt es wie aktuell zu Lieferengpässen, kann der freie Markt die Nachfrage möglicherweise nicht mehr decken. In solchen Situationen greift das Pflichtlagersystem, das auf einer Zusammenarbeit zwischen dem Staat und der Privatwirtschaft basiert.