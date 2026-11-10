Die Versorgung der Schweiz mit Mineralölprodukten ist seit Monaten angespannt. Seit September mussten die Pflichtlager insgesamt fünf Mal zur Stützung der Versorgung herangezogen werden. Bereits Anfang November teilte das BWL mit, dass die Versorgung mit Benzin und Heizöl zwar gesichert, aber angespannt sei.