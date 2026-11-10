Bis zum 6. Dezember dürfen zusätzliche Mengen entnommen werden, wie das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) am Dienstag mitteilte.
Der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung bewilligte für Heizöl eine Entnahme von bis zu 30'000 Kubikmetern. Dies entspricht rund zwei Prozent der Pflichtlagerbestände. Beim Dieselöl erhöhte er das Kontingent ebenfalls um 30'000 Kubikmeter auf insgesamt 75'000 Kubikmeter, wie das BWL weiter mitteilte.
Grund für den Schritt sind Transportengpässe infolge des langanhaltenden Niedrigwassers auf dem Rhein sowie Lieferprobleme ausländischer Raffinerien. Die Rheinschifffahrt bildet zusammen mit der heimischen Raffinerie in Cressier NE den wichtigsten Versorgungsweg der Schweiz. Dies bringe auch die übrigen Verkehrsträger «an ihre Grenzen», schreibt das BWL weiter.
Die Versorgung der Schweiz mit Mineralölprodukten ist seit Monaten angespannt. Seit September mussten die Pflichtlager insgesamt fünf Mal zur Stützung der Versorgung herangezogen werden. Bereits Anfang November teilte das BWL mit, dass die Versorgung mit Benzin und Heizöl zwar gesichert, aber angespannt sei.
Derzeit wird auch die Versorgung mit Flugpetrol durch Bezüge aus den Pflichtlagern unterstützt. Die Versorgung mit Benzin sei aktuell sichergestellt, aber ebenfalls angespannt, hiess es weiter.
(AWP)