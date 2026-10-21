Wegen der verbesserten Wirtschaftsaussichten will der Bundesrat die Bezugsdauer und die Karenzzeit schrittweise wieder auf das gesetzliche Normalniveau anpassen. An ihrer Sitzung vom Mittwoch hat die Landesregierung die Rahmenbedingungen diskutiert und eine schrittweise Rückkehr zum ordentlichen Regime in Aussicht gestellt, wie sie mitteilte. Der Entscheid zur Normalisierung stütze sich auf die jüngsten Konjunkturdaten. Betriebe, die aktuell Kurzarbeit abrechnen oder diese neu einführen wollen, müssen sich wohl bald wieder auf die strengeren regulären Bestimmungen einstellen.