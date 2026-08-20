Die Kosten für die Bereitstellung der Option belaufen sich auf einen «tiefen, einstelligen Millionenbetrag» und werden von allen Gaskunden getragen. Für ein typisches Einfamilienhaus mit Gasheizung werden die Mehrkosten auf 2 bis 3 Franken geschätzt. Bei Grossverbrauchern der Industrie betragen die Mehrkosten wesentlich mehr, wie es weiter hiess. Sie seien aber gemessen an den Gesamtkosten für Erdgas gering.