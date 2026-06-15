Die Strafverfolgung bei Geldwäsche habe sich dank einer Vielzahl von Verdachtsmeldungen der ‌Schweizer Meldestelle für Finanzkriminalität verbessert, sagte Blättler. Er betonte, dass die internationale Zusammenarbeit absolut entscheidend sei, um Ergebnisse zu erzielen. Im vergangenen Jahr sei die Schweiz einer trilateralen Taskforce zur Korruptionsbekämpfung mit Grossbritannien und Frankreich beigetreten, um grenzüberschreitende Ermittlungen ‌zu koordinieren. Damit rücke das Alpenland mit Europa enger zusammen, während die Zusammenarbeit mit den USA ​auf technischer Ebene weiterhin gut funktioniere. «Wir haben andere Fälle in der Pipeline, die in der nächsten Zeit kommen werden, entweder in Form von Anklageschriften oder von Strafbefehlen», so der Bundesanwalt. Er könne nicht sagen, wie lange so ein Verfahren dauern werde.