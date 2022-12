Durch die Gaspreisbremse werden im Dezember niedrigere Teuerungsraten zu sehen sein, führte Nagel aus. "Wir werden im Januar, Februar nächsten Jahres dann wieder leicht höhere Inflationsraten sehen", ergänzte er. Im Jahresverlauf 2023 werde die Inflation in Deutschland noch etwa bei sieben Prozent liegen. "Und ab dem Jahr '24 werden die Inflationsraten dann deutlich zurückgehen." Zinserhöhungen hätten eine Wirkungsverzögerung von 18 Monaten bis zu zwei Jahren. Das gehe nicht von heute auf morgen. "Deswegen muss ich an der Stelle noch um Geld bitten," so Nagel. Die Inflationsrate lag im November im gesamten Euro-Raum bei 10,1 Prozent. Das ist fünf mal sie viel wie das mittelfristige Ziel der EZB von zwei Prozent Inflation, das sie als optimal für die Wirtschaft anstrebt.