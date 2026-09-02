Es sei zwar nach wie vor nicht sehr hoch, sagte ‌Bundesbankchef Joachim Nagel ⁠der französischen Zeitung «Le Monde» in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. «Auf der Grundlage der ersten ⁠beiden Quartale befinden wir uns jedoch auf einem guten Weg, dieses Jahr eine Wachstumsrate von ‌rund 1 Prozent zu erzielen», fügte er hinzu. Dieser ‌Wert sei um einiges besser als in ​der Juni-Prognose der Bundesbank vorhergesagt. Damals ging sie davon aus, dass das unbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2026 um 0,7 Prozent steigt.