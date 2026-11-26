Lindt & Sprüngli mit Sitz in Kilchberg ZH wehrte sich gegen die Schokoladenkugeln von Aldi Suisse. Der Schokoladenhersteller sah seine Markenrechte verletzt und machte eine Verwechslungsgefahr geltend. Diesen Argumenten folgte das Bundesgericht nicht. Die Grundform der in Folie gewickelten Praline mit Dreheinschlag gehöre zum absolut freihaltebedürftigen Gemeingut.