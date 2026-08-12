Das Volksbegehren verfolgt laut dessen Urhebern das Ziel, dass der Schweizer Finanzplatz mit seinen Geschäften weltweit das Klima und die Umwelt nicht mehr belastet. Zum Initiativkomitee gehören Vertreterinnen und Vertreter von SP, Mitte-Partei, FDP, Grünen, GLP und EVP sowie Personen aus der Finanzbranche und der Zivilgesellschaft.