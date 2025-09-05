UBS-Chef Sergio Ermotti äusserte sich bei einer Wirtschaftsveranstaltung in Baden besorgt. Die US-Zölle würden das Wirtschaftswachstum belasten und zu einer höheren Inflation beitragen, sagte Ermotti. Er sei sehr enttäuscht über die gegen die Schweiz verhängten Zölle. Gleichzeitig sei er zuversichtlich, dass die Regierung in Bern eine Einigung über niedrigere Abgaben erzielen könne. Wegen seiner Reise in die USA konnte Parmelin an der Veranstaltung nicht teilnehmen.