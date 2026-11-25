Mit der Botschaft zur Reform des Berufskostenabzugs will die Landesregierung das Ausfüllen der Steuererklärung vereinfachen und die Besteuerung zwischen Arbeit im Betrieb und Homeoffice angleichen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Heute profitieren Pendelnde von höheren Abzügen als Personen, die zu Hause arbeiten.
Für den Bundeshaushalt soll die Reform weder zu Mehr- noch zu Mindereinnahmen führen. Das Finanzdepartement (EFD) wird die genaue Pauschale erst später festlegen. Gemäss Schätzungen in der Botschaft auf Basis von drei Kantonen läge der Abzug bei der direkten Bundessteuer bei rund 4300 Franken pro Jahr. Die Kantone bestimmen ihre eigene Pauschale selbst.
Betroffen von der Reform sind alle unselbstständig Erwerbstätigen - im Homeoffice arbeiteten zuletzt rund 37 Prozent der Erwerbstätigen zumindest gelegentlich. Gemäss den Modellrechnungen des Bundes könnte etwas mehr als die Hälfte der Steuerpflichtigen künftig höhere Abzüge geltend machen als heute, namentlich Personen mit tieferen Einkommen (unter 86'600 Franken Nettolohn), Teilzeitarbeitende sowie Homeoffice-Nutzende. Gut ein Drittel müsste dagegen mit tieferen Abzügen rechnen, insbesondere Besserverdienende und Pendelnde mit hohen Verpflegungskosten.
Die neue Pauschale soll unabhängig von Einkommen und Arbeitsort gelten und sämtliche übrigen Berufskosten abdecken - etwa für auswärtige Verpflegung, Arbeitskleidung, Fachliteratur, das Arbeitszimmer zu Hause oder den Nebenerwerb. Der Nachweis höherer effektiver Kosten soll entfallen. Nur bei einer unterjährigen Erwerbstätigkeit wird der Abzug gekürzt, nicht aber bei Teilzeitarbeit.
Gesondert abziehbar bleiben dagegen die Fahrkosten (beim Bund maximal 3300 Franken) sowie die Wohnkosten für den auswärtigen Wochenaufenthalt. Damit trug der Bundesrat nach der Vernehmlassung der Kritik der Kantone Rechnung, die auf regionale Unterschiede beim Arbeitsweg verwiesen hatten. Als Nächstes muss sich das Parlament mit der Sache befassen.
(AWP)