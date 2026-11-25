Betroffen von der Reform sind alle unselbstständig Erwerbstätigen - im Homeoffice arbeiteten zuletzt rund 37 Prozent der Erwerbstätigen zumindest gelegentlich. Gemäss den Modellrechnungen des Bundes könnte etwas mehr als die Hälfte der Steuerpflichtigen künftig höhere Abzüge geltend machen als heute, namentlich Personen mit tieferen Einkommen (unter 86'600 Franken Nettolohn), Teilzeitarbeitende sowie Homeoffice-Nutzende. Gut ein Drittel müsste dagegen mit tieferen Abzügen rechnen, insbesondere Besserverdienende und Pendelnde mit hohen Verpflegungskosten.