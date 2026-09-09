Sie begrenzten den Bau neuer Wohnungen und verschärften damit die Wohnungsknappheit, heisst es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zu staatlich beeinflussten Preisen. Konkret nennt der vom Nationalrat in Auftrag gegebenen Bericht unter anderem Zonenplanung, baurechtliche Vorgaben sowie Einsprachen und Verzögerungen bei Bewilligungsverfahren. Diese begrenzten das Neubauvolumen und erhöhten die Hürden für neue Anbieter. Die Auswirkungen auf die Preise stuft der Bericht als «preiserhöhend» ein.