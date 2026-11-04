Weiter tauschten sich Bundesrat und Finma den Angaben zufolge über die laufenden Arbeiten zur Stärkung der Bankenstabilität in der Schweiz aus. Als Reaktion auf den CS-Untergang hatte der Bundesrat eine vollständige Unterlegung der Auslandsbeteiligungen systemrelevanter Banken mit hartem Eigenkapital (CET1) vorgeschlagen. Das betrifft in der Schweiz lediglich die UBS mit ihrem globalen Geschäft.