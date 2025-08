Die Schweizer Regierung will US-Präsident Donald Trump in der Zollfrage noch umstimmen und damit drohende Abgaben von 39 Prozent auf Schweizer Warenexporte in die Vereinigten Staaten abwenden. «Um die Zoll-Situation zu verbessern und gleichzeitig die Anliegen der USA zu berücksichtigen, setzt die Schweiz alles daran, den USA in dieser neuen Verhandlungsphase ein noch attraktiveres Angebot zu unterbreiten», teilte die Regierung am Montag nach einer Sondersitzung mit. Gegenmassnahmen würden derzeit nicht ins Auge gefasst.