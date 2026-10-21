Auslöser für die Vorlage war die Rettung der Grossbank Credit Suisse (CS) im Frühjahr 2023. Der Bundesrat bewilligte damals Notkredite und Garantien mit Genehmigung der sechsköpfigen Finanzdelegation (Findel). Das Parlament lehnte diese später zwar ab - das Veto blieb jedoch symbolisch, da die Mittel bereits vertraglich gebunden waren.