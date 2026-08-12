WAS WILL DER BUNDESRAT?

Die vorgeschlagenen Änderungen im Bankengesetz und in der Liquiditätsverordnung sind ein Baustein der im Juni 2025 angekündigten Massnahmen für die Verschärfung und Ergänzung im «Too big to fail»-Dispositiv (TBTF). Die CS-Krise habe Lücken im Dispositiv gezeigt, sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Mittwoch in Bern vor den Medien. Der Bundesrat will Lehren aus dem Zusammenbruch der Grossbank CS ziehen und festgestellte Lücken im Dispositiv stopfen. Auch will er das Risiko vermindern, dass Steuerzahlende, Volkswirtschaft und Staat erneut finanzielle Risiken wie nach dem CS-Debakel tragen müssen. Die Massnahmen träfen in erster Linie systemrelevante Banken und seien damit verhältnismässig, betonte Keller-Sutter.