Insgesamt wurden fast 44 Millionen Franken auf das Konto überwiesen, das der heute über siebzigjährige Mann teilweise leerte. Damit die Gesellschaft nichts bemerkte, legte er ihr gefälschte Bankauszüge vor. Die Gesellschaft war nicht Inhaberin des neu angelegten Bankkontos und konnte den Kontostand nicht direkt bei der Bank überprüfen.