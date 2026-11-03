Die Analysten zeigen sich insbesondere vom Bestellungseingang positiv überrascht. Nach dem deutlichen Rückgang im vergangenen Geschäftsjahr war mit einer weiteren Abschwächung gerechnet worden. Stattdessen legten die Bestellungen wieder zu und übertrafen die Markterwartungen deutlich. Auch Umsatz und operatives Ergebnis fielen besser aus als prognostiziert.