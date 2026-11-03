Am Sparprogramm inklusive Jobabbau hält das Unternehmen trotzdem fest. Diese Massnahmen würden die Kostenbasis an die erwartete tiefere Auslastung in den kommenden Quartalen anpassen und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, so das Communiqué. Konkret sollen sie jährliche Einsparungen von rund 20 Millionen bringen, wie frühere Angaben bestätigt wurden. Der im August angekündigte Plan sieht den Abbau von 220 Stellen vor, davon 150 in Winterthur.