Zwei Drittel von KI betroffen

Nun stünde der Markt aber möglicherweise vor einer neuen Herausforderung. «Während die Auswirkungen von Homeoffice auf den Büroflächenmarkt inzwischen besser abschätzbar sind, rückt mit der rasch fortschreitenden Nutzung von KI bereits die nächste strukturelle Herausforderung in den Fokus», so Hasenmaile. Eine Analyse von Raiffeisen von rund 600 Berufsgruppen zeige, dass rund zwei Drittel der Bürobeschäftigten in Berufen arbeite, die stark von KI betroffen seien.