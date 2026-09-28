In einer Umfrage der Stiftung Familienunternehmen in ⁠sieben EU-Staaten gaben 83 Prozent der Betriebe an, regulatorische Belastungen ‌würden ihre Investitionen in wichtigen Bereichen ‌hemmen. Das gehe zulasten der ​Digitalisierung und IT, der Expansion in neue Märkte, der eigenen Infrastruktur und der Ausbildung der Mitarbeiter. Die sogenannten Compliance-Kosten, um sich rechtskonform zu verhalten, ‌übersteigen bei besonders vielen Unternehmen in Deutschland und Schweden die Marke von sieben Prozent des Umsatzes, nämlich bei ​34 beziehungsweise 28 Prozent der befragten ​Firmen.