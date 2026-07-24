Zudem komme die Trennung zu einem schlechten Zeitpunkt, so die ZKB. Die Experten hatten trotz der operativen Schwierigkeiten eine Chance in der US-Marke gesehen, neben Calida eine Marke für jüngere Kunden zu betreiben. Dafür hätte es jedoch hohe Investitionen und Zeit gebraucht, hiess es. Von der noch anstehenden Telefonkonferenz erhofft sich die ZKB entweder eine Bestätigung oder ein Dementi von Verkaufsabsichten für die Calida-Gruppe.