Verlust im Halbjahr

Operativ befindet sich Calida weiterhin in einer schwierigen Phase. Im ersten Halbjahr 2026 sank der Umsatz um 7,9 Prozent auf 93,7 Millionen Franken und unter dem Strich resultierte ein Verlust von 0,6 Millionen Franken. Auch die Verkäufe der Kernmarken Calida und Aubade gingen zurück. Gleichzeitig kündigte Calida die Trennung von der US-Lingeriemarke Cosabella an, deren Umsatz seit der Übernahme stark geschrumpft war.