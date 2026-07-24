Marken allesamt rückläufig

Bei den beiden Kernmarken Calida und Aubade zeigte sich der Umsatz weiterhin rückläufig. So setzte die Marke Calida 62,7 Millionen Franken um (-5,0 Prozent), Aubade verbuchte Verkäufe in Höhe von 26,7 Millionen (-7,8 Prozent). Die Marktpositionen im Premiumsegment seien aber in den ersten sechs Monaten gezielt ausgebaut worden, hiess es vom Unternehmen.