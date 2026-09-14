Das zuständige Handelsgericht in Paris gab einer Klage der Käuferin Peugeot Frères Industrie in erster Instanz teilweise statt, wie Calida am Montag mitteilte. Peugeot Frères hatte ursprünglich 39 Millionen Euro gefordert. Die Ansprüche stehen im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag vom 30. Juli 2024, mit dem Lafuma Mobilier an die französische Peugeot-Holding verkauft wurde. Zu den konkreten Gründen für die Forderung wurden bislang keine Angaben gemacht.