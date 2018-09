Die Aktie der in British Columbia ansässigen Tilray hat ihre Marihuana-Pendants abgehängt in einer branchenweiten Rally in diesem Sommer. Die Aktien notierten am Mittwoch bei über 93 US-Dollar, ein Plus von 447 Prozent gegenüber dem IPO-Preis von 17 US-Dollar im Juli. Der nordamerikanische Marihuana-Index (NAMMAR) hat im gleichen Zeitraum 31 Prozent zugelegt.

Tilray machte am Mittwoch einen Kurssprung von 26 Prozent, was die Aktie nach vorne katapultierte, vorbei an AGM Group Holdings, ein in Peking ansässiger Handelsplattform-Anbieter, der rund 420 Prozent über seinem IPO-Kurs vom 13. April liegt. Bei Unternehmen, die bei ihrem Börsengang mindestens eine Milliarde Dollar wert sind, müsste bis 2015 zurückgegangen werden, um einen Börsenneuling mit einer besseren Performance als Tilray zu finden. Die Fintech-Aktie Square aus San Francisco notiert 871 Prozent über dem Börseneinführungspreis vom November 2015.

Da Tilray 83 Prozent über dem durchschnittlichen Kursziel von Analysten gehandelt wird, sind die Leerverkaufspositionen in jüngster Zeit gestiegen, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Das so genannte ’Short Interest’ in Prozent des Floats liegt bei 18 Prozent nach 10,8 Prozent Anfang August, berichtet das Finanzanalyseunternehmen S3 Partners.

(Bloomberg)