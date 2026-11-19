Einen konkreten Ausblick gab das Unternehmen indes nicht, die Aussichten seien weiterhin von Unsicherheit geprägt. Umsatz, Auftragseingang und EBIT entsprachen den vorläufigen Kennziffern von Anfang November. Auch der Gewinn kletterte wie angekündigt auf 2,9 Millionen Franken nach einem Verlust von 0,4 Millionen im Vorjahr.