Unter dem Strich hat das Unternehmen einen Reingewinn von rund 2,9 Millionen Franken erzielt, wie Carlo Gavazzi am Freitag anhand vorläufiger Kennzahlen bekannt gab. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern wegen der Restrukturierungskosten für die Schliessung des Werks in Malta noch einen Verlust von 0,4 Millionen Franken erlitten.