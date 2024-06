Die vorläufigen Umsatz- und Gewinnzahlen für das im März abgeschlossene Geschäftsjahr hatte das Unternehmen bereits Mitte April kommuniziert. Final gingen die Verkäufe nun um 17,8 Prozent auf 172,2 Millionen Franken zurück. Dabei verzeichneten alle Regionen einen Umsatzrückgang. Am stärksten war das Minus in Europa (-14,5 Prozent) sowie in Nord- und Südamerika (-12,9 Prozent) ausgeprägt.