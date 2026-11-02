Der Austausch knüpfe an die jüngsten ⁠konstruktiven Gespräche über die Grundzüge eines für beide Seiten vorteilhaften Handelsabkommens an, teilte Carney am Sonntag ‌auf der Online-Plattform X mit. Ein solches Abkommen werde ‌Arbeitsplätze schaffen, Produkte erschwinglicher machen und ​die Sprachen, Kultur und Souveränität Kanadas uneingeschränkt respektieren. «Unsere Teams werden nun in den kommenden Wochen daran arbeiten, dieses Ergebnis zu erzielen», schrieb Carney. Trump zufolge hat die US-Regierung «das Konzept eines sehr guten Abkommens». Details zu einem neuen Handelsabkommen ‌nannte er jedoch nicht.