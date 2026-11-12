Die Kalkulation der ZKB erfasst freilich nicht alle möglichen Fälle, weshalb es beispielsweise je nach Einkommensniveau und Steuerabzügen Abweichungen geben kann. Sie gibt eine Orientierungshilfe zu den verschiedenen Besteuerungsvarianten und deren Folgen für Ehe- und Konkubinatspaare mit je zwei unterschiedlichen Einkommenaufteilungen, einmal 60 zu 40 und einmal 90 zu 10. Es geht hierbei um die direkte Bundessteuer.