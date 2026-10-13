«Viele Investoren haben keine Ahnung, worin sie eigentlich investieren», sagte der Chef des US-Chipherstellers auf einer Veranstaltung in Singapur. Sie «hegen extrem hohe Erwartungen, nur um dann festzustellen, dass es fast so zugeht wie in einem Casino». Die in dieser Woche anstehenden Quartalszahlen von ASML und Taiwan Semiconductor Manufacturing werden Investoren dabei helfen einzuschätzen, wie lange das enorme Gewinnwachstum noch anhalten kann.