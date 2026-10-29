Dennoch verlor die Aktie vorbörslich gut zehn Prozent auf 640 Dollar. Damit droht dem Papier der Rutsch auf den tiefsten Stand seit Januar. Nach dem im Sommer erreichten Rekordhoch von fast 1100 Dollar kam das Papier deutlich unter Druck und büsste bis zum Handelsende am Mittwoch bereits 33 Prozent ein. Dennoch legte der Börsenwert im laufenden Jahr bisher rund ein Viertel auf knapp 330 Milliarden Dollar zu.